Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.
Так, 56% опитаних повідомили, що отримують інформацію з інтернет-сайтів (особливо це стосується молоді).
Стільки ж респондентів (56%) назвали основним джерелом інформації національне телебачення (особливо це стосується респондентів старшого віку).
Крім того, по 23% респондентів отримують інформацію із соціальної мережі Facebook або від родичів, знайомих.
Соціальна мережа Instagram та радіо є джерелом інформації про COVID-19 для 11% опитаних, а YouTube – для 10%.
Ще 9% респондентів дізнаються інформацію завдяки Telegram-каналу “Коронавірус-інфо”, а також із груп у Viber.
Для 8% опитаних основним джерелом відомостей є преса.
А 6% респондентів використовують у цих цілях офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України.
Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.
- Згідно із цим же опитуванням, лише 35% українців постійно носять захисні маски для обличчя на тлі епідемії коронавірусу COVID-19 та карантинних обмежень. Крім того, майже 80% українців підтримують ідею масового тестування населення нашої країни на коронавірус COVID-19.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.