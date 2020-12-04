Основними джерелами, з яких українці отримують інформацію про ситуацію з коронавірусом COVID-19 у нашій країні, є інтернет-сайти і телебачення.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Так, 56% опитаних повідомили, що отримують інформацію з інтернет-сайтів (особливо це стосується молоді).

Стільки ж респондентів (56%) назвали основним джерелом інформації національне телебачення (особливо це стосується респондентів старшого віку).

Крім того, по 23% респондентів отримують інформацію із соціальної мережі Facebook або від родичів, знайомих.

Соціальна мережа Instagram та радіо є джерелом інформації про COVID-19 для 11% опитаних, а YouTube – для 10%.

Ще 9% респондентів дізнаються інформацію завдяки Telegram-каналу “Коронавірус-інфо”, а також із груп у Viber.

Для 8% опитаних основним джерелом відомостей є преса.

А 6% респондентів використовують у цих цілях офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 листопада – 1 грудня 2020 року.