Народна артистка України – співачка Софія Ротару перед виступом на концерті до Дня Незалежності нашої країни заспіває також і в Росії – на конкурсі "Нова хвиля-2021".

Про це повідомляється в офіційному Instagram конкурсу.

Як відомо, “Нова хвиля” (російською – “Новая волна”) – це міжнародний конкурс молодих виконавців популярної музики. Цього року він відбуватиметься в Сочі (Росія) з 19 по 25 серпня.

Композитором, продюсером та головою журі конкурсу є Ігор Крутой. Варто зазначити, що він регулярно відвідує незаконно захоплений Росією Крим.

Крутой неодноразово організовував музичні фестивалі на території окупованого Криму. Зокрема, восени минулого року композитор був одним із організаторів пісенного конкурсу “Дитяча нова хвиля”.

А у 2018 році Ігор Крутой був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента РФ.

Як заявлено в анонсі, Софія Ротару виступить на сцені “Нової Хвилі-2021” у Сочі в рамках концерту на честь відкриття конкурсу (а саме 19 серпня).

А вже 24 серпня запланований виступ Софії Ротару на концерті до Дня незалежності України. Співачка офіційно заявлена організаторами в переліку виконавців, які виступатимуть до 30-річчя незалежності нашої країни.

Варто зазначити, що торік Софія Ротару виступала в РФ, а після цього взяла участь у концерті “95 кварталу”.

Раніше пані Ротару потрапила у грандіозний скандал. Спершу її сестра заявила, що Софія Михайлівна допомагає грошима військовослужбовцям, котрі брали участь в АТО.

А оскільки Ротару в той час активно виступала з концертами на території РФ та заявляла, що щаслива виступати там, то розгорівся скандал. У підсумку концертний директор Ротару Сергій Лавров в етері російської пропагандистської передачі “60 хвилин” (де ведучими є відомі пропагандисти Ольга Скабєєва та Євген Попов) заявив, що Ротару “ніколи не спонсорувала війну”.

Про те, хто ще виступатиме 24 серпня, та чому це концерт “із присмаком зради”, можна прочитати в матеріалі #Букв.