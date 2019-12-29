Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в газових переговорах з Росією є прогрес, але поки що немає узгоджених текстів угод.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу. Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема”, – наголосив Коболєв.

Він також пояснив, про які саме документи йдеться на переговорах. Це:

1. Міжоператорська угода між “Оператором ГТС України” (ОГТСУ) і “Газпромом”. Це документ, що визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.

2. Договір про організацію транзиту між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Йдеться про умови прокачування газу по українській ГТС на певний обсяг протягом наступних 5 років.

“Газпром” або інша компанія може прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду або після нього. Тут мова йде про обсяг, транзит якого готовий забезпечити “Нафтогаз”. Ми розуміємо, що на який би термін не було укладено такий договір, якщо буде добудований “Північний потік-2″, забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участю наших юристів”, – пояснив Коболєв.

3. Мирова угода, якою “Нафтогаз” і “Газпром” визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.

“Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне”, – запевнив Коболєв.

Він також розповів, які питання не обговорюються на переговорах із російською стороною. Так, не є предметом обговорення:

• судові позови щодо захоплення українських активів у незаконно анексованому Криму;

• обов’язковість прямих закупівель у “Газпрому”;

• штрафи Антимонопольного комітету України;

• борг Віктора Януковича та інші питання, не пов’язані з газом.