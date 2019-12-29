Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську протоколу. Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема”, – наголосив Коболєв.
Він також пояснив, про які саме документи йдеться на переговорах. Це:
1. Міжоператорська угода між “Оператором ГТС України” (ОГТСУ) і “Газпромом”. Це документ, що визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.
2. Договір про організацію транзиту між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Йдеться про умови прокачування газу по українській ГТС на певний обсяг протягом наступних 5 років.
“Газпром” або інша компанія може прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду або після нього. Тут мова йде про обсяг, транзит якого готовий забезпечити “Нафтогаз”. Ми розуміємо, що на який би термін не було укладено такий договір, якщо буде добудований “Північний потік-2″, забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участю наших юристів”, – пояснив Коболєв.
3. Мирова угода, якою “Нафтогаз” і “Газпром” визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.
“Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне”, – запевнив Коболєв.
Він також розповів, які питання не обговорюються на переговорах із російською стороною. Так, не є предметом обговорення:
• судові позови щодо захоплення українських активів у незаконно анексованому Криму;
• обов’язковість прямих закупівель у “Газпрому”;
• штрафи Антимонопольного комітету України;
• борг Віктора Януковича та інші питання, не пов’язані з газом.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.