Про це розповідають #Букви.

Наприкінці липня та на початку серпня 2008 року ситуація в зоні заморожених конфліктів Грузії та двох її сепаратистських регіонів Абхазії та Південної Осетії загострилася. Південна Осетія хотіла відокремитися ще з початку 1990-х років.

З липня 2008 року грузинська та південноосетинська влада почала звинувачувати одна одну в артилерійських обстрілах прикордонних сіл і міста Цхінвалі.

У липні неподалік від Тбілісі пройшли спільні грузинсько-американські навчання, а на Північному Кавказі – російські навчання “Кавказ-2008”. Згодом Тбілісі та Москва звинуватили один одного в тому, що ці навчання фактично стали підготовкою до війни.

7 серпня президент Міхеїл Саакашвілі віддав грузинським силам у зоні конфлікту наказ не відповідати на стрілянину з боку Південної Осетії і закликав опонентів також не відкривати вогонь.

8 серпня були заплановані переговори між Південною Осетією та Грузією за посередництва Москви.

Секретар Ради безпеки Південної Осетії Анатолій Баранкевич заявив, що “до кордону (Південної Осетії) зятгуються війська Грузії”.

8 серпня опівночі надходять перші повідомлення про обстріли – із застосуванням установок “Град” та гаубиць.

Близько першої години ночі Грузія офіційно оголошує про початок бойових дій. Вранці прем’єр-міністр Грузії Ладо Гургенідзе звинуватив Південну Осетію у провокуванні збройного конфлікту.

Радбез ООН збирається на екстрене засідання, ініціатором якого є Росія.

8 серпня Саакашвілі оголошує загальну мобілізацію.

8 серпня міністр уряду Грузії Тимурі Якобашвілі заявив, що грузинські війська контролювали значні території регіону і майже вибили сепаратистів із столиці автономії.

Прем’єр-міністр Росії Володимир Путін, а потім і президент Дмитро Медвєдєв засудили вторгнення Грузії в Південну Осетію.

Варто зазначити, що ще 7 серпня Росія почала перекидати свої війська до Південної Осетії.

У ніч з 8 на 9 серпня та зранку йшли бої між грузинськими та російськими військами навколо Цхінвалі. В той же час почала надходити інформація про бомбардування російською авіацією грузинського порту Поті.

9 серпня Медведєв заявив, що російська армія “розпочала операцію з примушування до миру”.

Також в цей день Росія офіційно оголошує про втрати – 15 загиблих, 150 поранених. Також збиті два літаки – Су-25 і Ту-22М3.

9 серпня російська авіація завдала удар по військовій базі Сенакі. Тоді загинуло 12 грузинських військових.

Парламент Грузії запроваджує в країні воєнний стан на 15 днів.

Саакашвілі продовжує закликати до припинення вогню.

Офіційно Росія і Грузія не перебувають у стані війни.

Російські військові починають патрулювати біля берегів Грузії. Збито ще два російських літаки – штурмовики Су-25.

9 серпня російські війська входять до Цхінвалі.

10 серпня тривают бої. Мешканці Осетії залишають домівки, а так звані осетинські ополченці починают грабувати житла, починаються пожежі, розправа над місцевими.

10 серпня у Чорному морі біля берегів Абхазії в морський бій вступають російські та грузинські кораблі.

11 серпня російські війська перетинають лінію розмежування Абхазії, Південної Осетії та Грузії і рухаються вглиб країни. Відбуваються зіткнення, але не такі інтенсивні, як днем раніше. Російська авіація продовжує бомбардування.

12 серпня Медведєв оголошує про завершення активних бойових дій і наказує російським військам ліквідувати “вогнища спротиву”. До Москви терміново прибуває президент Франції Ніколя Саркозі. На зустрічі із Саркозі Медведєв офіційно оголошує про завершення війни.

Варто зазначити, що російські війська знаходились на території Грузії до 16 серпня.

Втрати

Втрати російської сторони точно невідомі. За словами заступника міністра оборони Росії Миколи Панкова, загинули 64 російських військовослужбовці, 283 поранено, троє вважаються зниклими.

За офіційними даними Грузії, внаслідок військового конфлікту загинули і зникли без вісті 179 грузинських бійців. Поранення отримали 1964 військових та поліцейських.