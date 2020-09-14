Єжи Ґедройць – засновник і головний редактор журналів “Культура” і “Історичні зошити”, що видавалися в еміграції. Гедройця вважають феноменом польського інтелектуального життя. Протягом десятиліть він переконував поляків у необхідності політичного і культурного союзу з українцями.

У 1974 році разом із журналістом Юліушем Мєрошевським він сформулював важливу для польської політичної думки концепцію: на думку Ґедройця, незалежність України, Литви та Білорусі – це чинник, який сприяє незалежності Польщі. Натомість поневолення цих країн Росією сприяє і польському поневоленню.

Ґедройць у 1959 році видав першу антологію репресованої сталінізмом української літератури 1920-1930 років. Він запропонував для цієї антології назву, що невдовзі стала назвою для важливої трагічної доби в історії України – “Розстріляне відродження”.

Дослідники спадщини Ґедройця нагадують, що Польща першою у світі визнала незалежність України. Вони стверджують, що значною мірою це сталося завдяки систематичній і багатолітній праці Ґедройця, який невтомно пояснював полякам, що без незалежної України немає незалежної Польщі.