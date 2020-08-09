9 серпня 1945 року об 11:02 США скинули атомну бомбу "Товстун" на японське місто Нагасакі. До цього - 6 серпня - бомбу скинули на Хіросіму. Бомбардування японських міст згодом призвело до закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

25 липня 1945 року президент США Трумен дав наказ про ядерне бомбардування Японії.

Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу “Малюк”. Тоді загинули близько 70 000 мирних жителів, ще 200 000 осіб померли від наслідків ядерного опромінення.

9 серпня жертвами ядерного удару по Нагасакі стали близько 74 тисяч чоловік. 15 серпня 1945 року капітуляція Японії поклала кінець Другій світовій війні.

14 серпня Японія капітулювала.

У той же день президент США Гаррі Трумен виступив зі зверненням до натовпу, який зібрався біля Білого дому: “Це той день, якого ми чекали після Перл-Харбора. Це день, коли фашизм, нарешті, вмирає. Завжди знав, що так буде”.

На наступний день, 15 серпня, імператор Японії Хірохіто вперше виступив на радіо. Він звинуватив США у використанні “нової і найжорстокішою бомби” і заявив про беззаперечну капітуляцію Японії.

Він додав: “Якщо ми продовжимо боротьбу, це не тільки призведе до остаточного краху і знищення японської нації, але також призведе до повного зникнення людської цивілізації”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Клемент Еттлі сказав: “Останній з наших ворогів переможений”.

У неділю, 9 серпня, в храмі Уракамі відбулася траурна церемонія за загиблими, ще одна церемонія пройшла в Парку миру. Через епідемію коронавируса число присутніх на церемоніях довелося скоротити до 10 відсотків.