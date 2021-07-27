Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Згідно з даними пресслужби КМДА, з 06:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до Великої Житомирської);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).

А з 14:00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
  • на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Наразі у місті численні затори.

27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після цього віряни пройдуть ходою до Києво-Печерської лаври.

  • Раніше Українська православна церква Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу.