Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Згідно з даними пресслужби КМДА, з 06:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до Великої Житомирської);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).
А з 14:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
- на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
Наразі у місті численні затори.
27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після цього віряни пройдуть ходою до Києво-Печерської лаври.
- Раніше Українська православна церква Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу.