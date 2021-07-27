Сьогодні, 27 липня, у центрі Києва буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення України-Русі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Згідно з даними пресслужби КМДА, з 06:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до Великої Житомирської);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).

А з 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

Наразі у місті численні затори.

27 липня на Володимирській гірці відбудеться молебен, який очолить предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій. Початок о 13:00. Після цього віряни пройдуть ходою до Києво-Печерської лаври.