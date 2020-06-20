Сьогодні, 20 червня, день літнього сонцестояння, коли спостерігається найдовший день і найкоротша ніч.

#Букви розповідають історію і прикмети цього дня.

Днем літнього сонцестояння називають момент, коли нахил осі обертання Землі в напрямку на Сонце приймає найменше значення. Тобто наша планета максимально розгортається Північною півкулею до Сонця. У день літнього сонцестояння в Північній півкулі настає астрономічне літо. Після цього день починає спадати, а ніч, навпаки, збільшуватися.

У звичайні роки день літнього сонцестояння припадає на 21 червня, а у високосні – ця дата випадає на 20-е число червня. Тривалість найдовшого дня в році становить 17 годин і 33 хвилини. А найкоротша ніч триватиме трохи менше 6,5 годин.

Історія

Люди помітили це явище так давно, але до цих пір невідомо, коли саме язичники почали відзначати день літнього сонцестояння.

Свято літнього сонцестояння широко святкують різні народи. Наприклад, у слов’ян свято відоме як Іван Купала, у фінів і інгерманландців – Юханнус, у латишів – Ліго.

Прикмети

Гарна погода в день літнього сонцестояння вважається передвісником спекотного літа, яке може бути посушливим, що віщує неврожай.

При цьому негода вважається набагато гіршою прикметою: передвісником тривалих дощів, які можуть повністю знищити врожай.

Також вважається, що в цей день слід дотримуватися обережності і довго не перебувати на сонці, яке дуже активно.

Зоряне небо в ніч на 20 червня “принесе” багато грибів восени.

Крім того, зустріти світанок в цей день вважається хорошим знаком.

Також вважається, що загадані в День літнього сонцестояння бажання збуваються.

Що не можна робити в день літнього сонцестояння

В цей день не можна залежуватися в ліжку, а то весь рік пройде “повз”, не можна допускати злі думки, а також дозволяти собі погані вчинки.

Крім того, вкрай не рекомендується зловживати алкоголем. Згідно з правилами Петрового посту, не можна їсти м’ясо, молочні продукти, а також яйця.