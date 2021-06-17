Півтори сотні осіб зібралися біля будівлі Міністерства внутрішніх справ в четвер, 17 червня. Цього дня народилася херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку було вбито у 2018 році.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції до дня народження активістки палили фаєри так скандували “Аваков — чорт”, “Хто замовив Катю Гандзюк?”, “З Днем народження, Катю” та інші гасла.

На завершення акції під будівлею МВС залишили написи фарбою — прізвища міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка, колишнього очільника ГУНП Херсонської області Артура Мерікова та його підлеглого Сергія Курділова.

Цих осіб активісти вважають причетними до вбивства активістки та називають “непокараними правоохоронцями”.