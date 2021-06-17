Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники акції до дня народження активістки палили фаєри так скандували “Аваков — чорт”, “Хто замовив Катю Гандзюк?”, “З Днем народження, Катю” та інші гасла.
На завершення акції під будівлею МВС залишили написи фарбою — прізвища міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Антона Геращенка, колишнього очільника ГУНП Херсонської області Артура Мерікова та його підлеглого Сергія Курділова.
Цих осіб активісти вважають причетними до вбивства активістки та називають “непокараними правоохоронцями”.
- Нагадаємо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні. #Букви розповідали, ким була Катерина Гандзюк і як зараз проходить розслідування її смерті.
- У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.
- Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін. Наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо них в липні 2020 року. Судовий розгляд триває, Мангер і Левін залишаються під вартою.