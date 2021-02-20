Про це розповідають #Букви.

День Героїв Небесної Сотні встановлено указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 року з метою “увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України”.

Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали “Небесною Сотнею”.

21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями. Під час прощання із ними лунала пісня “Плине кача…”, яка стала українським народним реквіємом.

Небесна сотня стала прикладом самопожертви в ім’я вищих ідеалів, одним з яких була гідність.

105 Героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Повний список загиблих та хронологію тих днів можна подивитися на сайті-меморіалі пам’яті загиблих Героїв.