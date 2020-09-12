#Букви зібрали топ-5 найбільш відомих фільмів.

Історія свята

Статус офіційного державного професійного свята День українського кіно отримав у 1996 році.

12 січня 1996 року, в Києві другий президент України Леонід Кучма підписав Указ № 52/96 “Про День українського кіно”, в якому говорилося, що нове професійне свято в країні вводиться “на підтримку ініціативи працівників кінематографії України”.

Історія українського кіно

Історія українського кінематографа почалася у вересні 1896 року в місті Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, а в грудні в Харківському оперному театрі він влаштував перший публічний кіносеанс.

Одним з піонерів українського кінематографа був катеринославський кінооператор і кінорежисер Данило Сахненко. У 1911 році в передмісті Катеринослава (в селищі Лоцманська Кам’янка) він зняв повнометражний німий фільм “Запорізька Січ”, що вважається першим ігровим фільмом національного виробництва.

На початку 1900-х років в Україні віддавали перевагу екранізації популярних місцевих вистав, таких як “Наталка Полтавка” (за участю відомої актриси Марії Заньковецької), “Москаль-чарівник”, “Наймичка” та інші. Тоді ж були спроби створити фільми на українську історичну тематику, теж на театральній основі (“Богдан Хмельницький” за п’єсою Михайла Старицького).

З тих пір українці зняли сотні різних кінострічок. Українські працівники кіноіндустрії створили безліч вітчизняних серіалів, драматичних стрічок, комедій і детективів.

Топ-5 найбільш відомих фільмів

Тіні забутих предків

Тіні забутих предків – художній фільм українського режисера Сергія Параджанова за мотивами однойменної повісті Михайла Коцюбинського, який був знятий на кіностудії ім. О. Довженка в 1964 році.

Знімання фільму здійснювалися в справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області. Саме тут Михайло Коцюбинський написав свою повість. У перший рік прокату фільм переглянули 8,5 млн глядачів.

За сюжетом довгі роки два роди, які живуть на Гуцульщині, постійно сварилися. Під час зустрічей у церкві або на ярмарку виникали конфлікти і починалися з’ясування стосунків. Але Марічка та Іван, що належать до ворогуючих родин, покохали один одного.

Варто зазначити, що гарвардський університет додав стрічку до списку обов’язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві.

За двома зайцями

“За двома зайцями” — український художній комедійний фільм за мотивами комедійної п’єси Михайла Старицького.

За сюжетом, легковажний цирульник (перукар), Свирид Голохвостий, вирішує вигідним шлюбом виправити своє матеріальне становище. Сподіваючись на свою привабливу зовнішність і “вченість”, Голохвостий починає залицятися одразу до двох дівчат, але народ знає: за двома зайцями побіжиш, жодного не спіймаєш.

Первинна версія фільму була українськомовною і лише легковажний Голохвостий розмовляв на суржику, чим підкреслювалася його недолугість. Пізніше для фільму було створений російський дубляж.

Зйомки кінострічки частково відбувалися в Києві, а зараз на Андріївському узвозі головним персонажам картини встановлено пам’ятник.

Весна на Зарічній вулиці

“Весна на Зарічній вулиці” – український художній фільм, знятий у 1956 році режисерами Феліксом Миронером і Марленом Хуцієвим, який є однією з найпопулярніших картин епохи відлиги.

У кінопрокаті СРСР 1957 року зібрав 30,12 млн глядачів.

За сюжетом, у місто, де розташований великий металургійний комбінат, приїжджає випускниця педінституту Тетяна Сергіївна Левченко. У міському відділі освіти вона отримує направлення в вечірню школу, де навчаються молоді робочі комбінату і серед них – сталевар Олександр Савченко. Історія його непростих почуттів до молодої вчительки є основою сюжету картини.

Донбас

“Донбас” — драматичний фільм режисера Сергія Лозниці, знятий у 2018 році.

Фільм складається з низки епізодів про реалії на окупованих територіях сходу України. Сцени взаємопов’язані між собою, новий герой з одного епізоду переходить в інший. Сюжетні лінії уявляють собою реконструкцію справжніх подій, зафіксованих в професійних репортажах, любительських роліках на YouTube та спогадах місцевих жителів.

Так, наприклад, в одній з сцен німецький журналіст та український оператор зустрічаються з російськими військовими, які не мають ніяких знаків розрізнення та видають себе за донецьких ополченців. Про цю подію Лозниця довідався від дніпропетровського режисера-документаліста Олександра Течинського, який і знявся в “Донбасі” в ролі самого себе.

Світова прем’єра відбулася 9 травня 2018 на 71-му Каннському міжнародному фестивалі, де стрічка отримала приз за найкращу режисуру у програмі “Особливий погляд”, а також стала фільмом-відкриттям фестивалю.

29 серпня 2018 року Український Оскарівський Комітет оголосив фільм “Донбас” національним претендентом від України на номінацію премії “Оскар” в категорії “Найкращий фільм іноземною мовою”. У жовтні цього ж року фільм пройшов кваліфікаційний відбір та ввійшов до “довгого списку номінантів 91-го Оскара”.

Мої думки тихі

“Мої думки тихі” – українська лірична комедія українського режисера Антоніо Лукіча 2019 року.

У фільмі піднімається вічна проблема батьків та дітей. Саме мати не пускає головного героя Вадима на роботу до Канади.

Він, працюючи звукорежисером і музикантом, зустрічає купу проблем і зазнає безлічі невдач у роботі. Така ж криза чекає на нього і в особистому житті. Врешті-решт, канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Хлопець із захопленням і творчістю виконує дане замовлення. Але мама, яка поїхала разом з ним, постійно йому заважає та відволікає.

Вперше фільм демонструвався 4 липня 2019 року на секції East of West (“На Схід від Заходу”) 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. Там фільм “Мої думки тихі” отримав Спеціальну премію журі.

В Україні кінофестивальна прем’єра стрічки відбулася під час Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Антоніо Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу та спеціальну згадку журі.