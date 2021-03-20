Сьогодні, 20 березня, день весняного рівнодення.

Про це повідомляють #Букви.

Рівнодення – це момент часу, коли центр диску Сонця у своєму видимому русі перетинає небесний екватор і переходить з Південної півкулі в Північну.

Це трапляється двічі на рік: 19–21 березня – весняне рівнодення та 22–23 вересня – осіннє.

У дні рівнодення тривалість дня і ночі теоретично є однаковою, проте насправді день завдяки рефракції на кілька хвилин довший.

В давні часи офіційною датою весняного рівнодення було 21 березня. Однак, через розбіжності між календарним та астрономічним роком, весняне рівнодення не має фіксованої дати і щороку зміщується на кілька годин.

Також у цей день в північній півкулі розпочинається астрономічна весна.