30 вересня християни, які живуть за Юліанським календарем, святкують празник Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. В Україні сьогодні ще відзначають День усиновлення, який раніше своїм указом встановив президент Віктор Ющенко.

Про це розповідають #Букви.

Історія християнського свята

Вдова Софія з доньками, які мали імена трьох головних християнських чеснот, жила в Римі у ІІ ст. Сім’я була християнською. Довідавшись про це, імператор Адріян особисто захотів зустрітися з ними. Жінка з дівчатками прийшли до нього.

Імператора вразила твердість їхньої віри, але він відправив доньок Софії до однієї язичниці, яка мала переконати їх зректися християнства. Коли це виявилося даремним, імператор особисто вимагав від сестер зректися віри та принести жертву язичницьким богам. Та дівчата з обуренням знехтували таким наказом імператора.

В покарання Адріян наказав піддати доньок тортурам. Софія особисто поховала своїх дітей. На третій день безперервної молитви біля могили дітей свята Софія померла.

Найстаршій доньці Вірі було 12 років, Надії — 10, а Любові — 9.

Церква причислила сестер та їхню матір до лику святих. Мощі святих мучениць від 777 року зберігаються в Ельзасі, в церкві Ешо.

Традиції та звичаї

У наших предків вважалося, що жінки в цей день мають голосно плакати – якщо жінка поплаче, то це відлякає всі біди, прикрощі та напасті від неї самої та її сім’ї.

Заміжні жінки в цей день мають поставити в церкві дві свічки біля ікони Ісуса Христа і ще одну – вночі в коровай і 40 раз прочитати слова про спокій. На ранок коровай розділити між усіма членами сім’ї. Це має принести у дім спокій і затишок.

Прикмети й заборони