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Сьогодні Джефф Безос летить у космос: де подивитися трансляцію

Сьогодні, 20 липня, мільярдер Джефф Безос відправиться в космос разом з екіпажем ракетного корабля New Shepard.

Вівторок, 20 липня 2021, 09:29

Про це розповідають #Букви.

Супроводжувати Джеффа будуть його брат – Марк Безос, 82-річна американська льотчиця і посол доброї волі Воллі Фанк, а також 18-річний студент Олівер Дейма.

BLUE ORIGIN

Вони будуть подорожувати в капсулі з найбільшими вікнами.

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Корабель New Shepard, побудований компанією Blue Origin Безоса, призначений для обслуговування ринку космічного туризму.

“Я схвильований. Люди продовжують питати мене, чи нервую я. Я не дуже нервую, мені цікаво. Ми тренувалися. Ця машина готова, ця команда готова, ця команда чудова”, – сказав Безос в інтерв’ю CBS News.

Команда стартує з пустелі Західного Техасу.

Політ заплановано о 16:00 за київським часом.

Політ транслюватиметься на сайті BlueOrigin.com.

Таким чином, у космосі побуває найстаріша і наймолодша людина за всю історію.

Теги: Джефф Безос, онлайнтрансляція, космос

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