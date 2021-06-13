Світові лідери, які зібралися в англійському графстві Корнуолл, мають вжити суворих заходів щодо вугільних електростанцій в рамках боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Група G7 має намір відмовитися від вугільних електростанцій, якщо на них не буде технологій для уловлювання викидів вуглецю.

Раніше сер Девід Аттенборо, один з найвідоміших натуралістів, попередив, що людство може опинитися “на межі дестабілізації”.

У Білому домі заявили, що лідери багатьох країн вперше взяли на себе зобов’язання утримати прогнозоване підвищення глобальної температури на рівні 1,5 °C. Для цього потрібне прийняття низки термінових заходів, головний – відмова від спалювання вугілля.

Вугілля – найбрудніше з основних видів палива в світі, і припинення його використання розглядається екологами як важливий крок.

G7 припинить фінансування нової вугільної генерації в країнах, що розвиваються, і запропонує до 2 мільярдів фунтів стерлінгів біднішим країнам, щоб вони перестали використовувати це паливо.

Боротьба зі зміною клімату була однією з ключових тем триденного саміту в Карбіс-Бей, Корнуолл.

Очікується, що лідери семи основних промислово розвинених країн – Великої Британії, США, Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії – викладуть глобальні плани щодо скорочення викидів від сільського господарства, транспорту і виробництва стали і цементу.

До 2030 року вони візьмуть на себе зобов’язання захищати 30% земних і морських територій світу.

Також очікується, що до 2030 року вони пообіцяють скоротити свої викиди майже вдвічі в порівнянні з рівнями 2010 року.

Велика Британія раніше пообіцяла скоротити викиди на 58% в порівнянні з рівнем 2010 року.