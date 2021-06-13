Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Група G7 має намір відмовитися від вугільних електростанцій, якщо на них не буде технологій для уловлювання викидів вуглецю.
Раніше сер Девід Аттенборо, один з найвідоміших натуралістів, попередив, що людство може опинитися “на межі дестабілізації”.
У Білому домі заявили, що лідери багатьох країн вперше взяли на себе зобов’язання утримати прогнозоване підвищення глобальної температури на рівні 1,5 °C. Для цього потрібне прийняття низки термінових заходів, головний – відмова від спалювання вугілля.
Вугілля – найбрудніше з основних видів палива в світі, і припинення його використання розглядається екологами як важливий крок.
G7 припинить фінансування нової вугільної генерації в країнах, що розвиваються, і запропонує до 2 мільярдів фунтів стерлінгів біднішим країнам, щоб вони перестали використовувати це паливо.
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Боротьба зі зміною клімату була однією з ключових тем триденного саміту в Карбіс-Бей, Корнуолл.
Очікується, що лідери семи основних промислово розвинених країн – Великої Британії, США, Канади, Японії, Франції, Німеччини та Італії – викладуть глобальні плани щодо скорочення викидів від сільського господарства, транспорту і виробництва стали і цементу.
До 2030 року вони візьмуть на себе зобов’язання захищати 30% земних і морських територій світу.
Також очікується, що до 2030 року вони пообіцяють скоротити свої викиди майже вдвічі в порівнянні з рівнями 2010 року.
Велика Британія раніше пообіцяла скоротити викиди на 58% в порівнянні з рівнем 2010 року.
- Раніше активісти у костюмах Пікачу виступали за скасування саміту G7. До акції протесту приєдналися сотні активістів. Вони вимагали від лідерів G7 рішучих дій, спрямованих на подолання бідності, коронавірусу та кліматичних змін, а не протокольних переговорів за сформованим порядком денним.