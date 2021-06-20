Про це пишуть #Букви.

Трійця святкується завжди у неділю, на п’ятдесятий день після Великодня, тому у неї є й інша назва – П’ятдесятниця. Це старозавітне свято, встановлене в пам’ять про дарування Господом 10 заповідей на горі Синай.

Першими стали святкувати Трійцю апостоли – учні Ісуса Христа. Згідно з Писанням, сповнившись Святого духа, Петро та інші апостоли почали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали. Це так вразило людей, що багато хто увірував в Ісуса Христа, і в той же день близько трьох тисяч прийняло Святе хрещення. Свято Трійці вважається днем ​​встановлення Церкви Христової.

Тиждень перед Трійцею називають “зеленим”. Люди прикрашають будинки гілками липи, берези, тополі.

Також оселю прикрашають запашними травами – чебрецем, полином, м’ятою, любистком, лепехою та ін.

У цей день заведено свататися. Вважалося, якщо посвататися на Трійцю й одружитися на Покрову, то сімейне життя буде довгим і щасливим.