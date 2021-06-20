Про це пишуть #Букви.
Трійця святкується завжди у неділю, на п’ятдесятий день після Великодня, тому у неї є й інша назва – П’ятдесятниця. Це старозавітне свято, встановлене в пам’ять про дарування Господом 10 заповідей на горі Синай.
Першими стали святкувати Трійцю апостоли – учні Ісуса Христа. Згідно з Писанням, сповнившись Святого духа, Петро та інші апостоли почали славити Бога різними мовами, яких раніше не знали. Це так вразило людей, що багато хто увірував в Ісуса Христа, і в той же день близько трьох тисяч прийняло Святе хрещення. Свято Трійці вважається днем встановлення Церкви Христової.
Тиждень перед Трійцею називають “зеленим”. Люди прикрашають будинки гілками липи, берези, тополі.
Також оселю прикрашають запашними травами – чебрецем, полином, м’ятою, любистком, лепехою та ін.
У цей день заведено свататися. Вважалося, якщо посвататися на Трійцю й одружитися на Покрову, то сімейне життя буде довгим і щасливим.
- Раніше повідомлялося, що у червні 2021 року українці двічі поспіль матимуть довгі вихідні – по три дні: на Трійцю та День Конституції України.