Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, у п’ятницю Різдво святкує Римо-католицька церква (за григоріанським календарем), більшість протестантських церков, а також частина православних – включаючи Константинопольську (крім Афону), Антіохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Албанську, Грецьку (які дотримуються новоюліанського календаря).

Для християн західного обряду Різдво грає набагато більше значення, ніж Новий рік. За місяць до Різдва починається Адвента, час суворого посту і покаяння. А безпосередньо підготовка до свята починається 20 грудня.

Святкування Різдва триває вісім днів – з 25 грудня по 1 січня.

Історія свята

Різдво Христове – одне із головних християнських свят, встановлене на честь народження во плоті Ісуса Христа від Діви Марії.

За переказами цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа у Віфлеємі. Звістку про Його народження пастухам принесли янголи. Згодом прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які про появу Месії знали з легенд. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. Згідно з ученням Церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість для порятунку душі і вічного життя для кожного християнина.

До IV століття Хрещення і Різдво Христове святкувалися спільно 6 січня (за юліанським календарем) і в цей день згадувалися події не тільки хрещення Христа в Йордані, а й Його народження, поклоніння волхвів, перетворення води на вино в Кані Галілейській. 25 грудня як день народження Христа у Віфлеємі вперше згадує римський Хронограф 354 року.

В наші дні Різдво відзначається 25 грудня і 7 січня. Ситуація з різними датами святкування виникла через календарні розбіжності між церквами західного і східного обряду (після відмови католиків від юліанського календаря).

Традиції святкування

У ніч з 24 на 25 грудня в римо-католицьких храмах відбуваються урочисті богослужіння. Головна церемонія проходить у соборі Святого Петра у Ватикані. Цю службу, яку транслюють телевізійні канали світу, очолює Папа Римський Франциск.

Вдень 25 грудня Папа з лоджії базиліки святого Петра у Ватикані за традицією звертається з різдвяним посланням до всіх віруючих світу. Привітання звучить 65-ма мовами, серед яких і українська.

На площі Святого Петра традиційно присутні тисячі людей з усього світу. Однак в цьому році через епідемію коронавірусу різдвяні урочистості пройдуть без прихожан. Але вони будуть транслюватися онлайн.