Сьогодні, 6 жовтня, популярна соціальна мережа Instagram відзначає свій 10-річний ювілей. На честь дня народження користувачам представили декількох нових функцій, серед яких: "Мапа історій" - історії, які були опубліковані за останні три роки і оновлення IGTV Shopping.

Про це розповідає видання Techcrunch.

Нова іконка програми

Користувачі iOS і Android можуть вибирати собі нову іконку програми.

Мапа історій

Це особиста карта і календар історій Instagram, яким користувач поділився за останні три роки. Це здивує деяких користувачів, які ймовірно вважали, що Instagram Stories повністю видаляються з серверів Facebook.

Автофільтрація коментарів

Ця функція приурочена до початку Національного місяці по запобіганню булінга. Функція автоматично приховає коментарі, аналогічні іншим, про які вже було повідомлено. Їх можна буде подивитися під міткою “Перегляд прихованих коментарів”.

Ця функція чимось схожа на функцію Twitter “Приховати відповіді”, яка була запущена в усьому світі минулого року. Правда в Twitter автор публікації повинен вручну приховувати відповіді, а ось Instagram намагається автоматизувати цю функцію.

Instagram також розширює функцію попереджень, коли люди неодноразово намагаються публікувати образливі коментарі. Instagram вже надає функцію на основі штучного інтелекту, який повідомляє користувача про те, що його коментар може вважатися образливим, даючи можливість подумати і внести зміни перед публікацією. Тепер ця функція буде націлена на повторних порушників, пропонуючи їм зробити крок назад і подумати над своїми словами і їх можливими наслідками.

Історія Instagram

Розробка Instagram велась Кевіном Систромом разом з Майком Крігером. Вони вирішили переорієнтувати свій проєкт Burbn на мобільні фотографії.

До грудня 2010 року у Instagram був один мільйон зареєстрованих користувачів. В липні 2012 року Instagram оголосив про 100 мільйонів завантажених фотографій, в серпні це число досягло 150 млн.

У 2012 Facebook оголосив про купівлю мобільного фотозастосунку Instagram за $1 млрд.

Наразі у Instagram щодня публікується більше мільйона повідомлень, в яких згадується “мем”; 50% користувачів щодня переглядають відео в Instagram, щодня відправляється понад 900 мільйонів смайлів, а середня людина відправляє в 3 рази більше повідомлень в Direct Message, ніж коментарів.

Оновлений додаток доступний для iOS і Android.