Сьогодні, 7 липня, українці відзначають язичницьке свято Івана Купала. А у православних християн в цей день шанують одного з великих святих - Іоанна Хрестителя.

Про це розповідають #Букви.

Івана Купала відзначають в ніч з 6 на 7 липня і символізує це свято поклоніння природі та сонцю.

Свято Івана Купала в давні часи (за старим стилем) припадало на день літнього сонцестояння, який відзначається у 20-их числах червня.

Походження свята

Свято Івана Купала бере свій початок ще за язичницьких часів. Тоді слов’янські племена відзначали літнє сонцестояння і було прийнято прославляти бога сонця Ярила.

Та з впровадженням християнства свято нікуди не зникло, його й досі святкують по всій Україні.

Святкування

Вважалося, що вода в цей день набувала цілющих властивостей, тому на Купала з криниці набирали побільше води, а ще збирали ранкову росу.

На Івана Купала збирали трави. Вважалося, що вони захищають від хвороб і епідемій, зурочення і порчі; від чаклунів і відьом, нечистої сили, “ходячих” покійників; від стихійних лих, пожежі.

У ніч на Івана Купала молодь зазвичай збирається на гуляння: співають пісні, танцюють, стрибають через багаття.

За повір’ям, якщо стрибнути через багаття пара буде тримати руки разом, то вони будуть довго і щасливо; в іншому випадку скоро розлучаться. Одружені і заміжні також стрибають через багаття – вдалий стрибок обіцяє міцне здоров’я на весь рік.

Через вогонь стрибали і ще незаміжні/неодружені дівчата та хлопці. Вважалося, що пара, яка вдало стрибнула, скоро одружиться.

Ворожіння на Івана Купала

У ніч на Івана Купала незаміжні дівчата плели вінки з польових квітів і трав . В середину вінка ставили запалені свічки й пускали його по воді, якщо вінок йшов на дно, то коханий розлюбив дівчину. Якщо вінок приставав до берега, то в цьому році весілля не буде, а якщо вінок відпливав далеко з незгаслою свічкою — дівчина зустріне свого судженого.

Крім того, в ніч на Івана Купала ходили до лісу шукати квітку папороті. Вважалося, що папороть квітне один раз на рік – саме на Івана Купала. Якщо знайти квітку, то можна розбагатіти.

Дівчата, які мріяли якнайшвидше вийти заміж, в ніч на Івана Купала голяка тричі оббігали житнє поле.