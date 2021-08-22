Сьогодні, 22 серпня, канцлерка Німеччини Ангела Меркель розпочинає свій робочий візит до України.

Про це повідомляють в Офісі президента України.

Про візит Меркель до України стало відомо 9 серпня.

Тоді повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та Ангела Меркель обговорять питання безпеки, двосторонніх відносин, зокрема: реформи в Україні й виконання мінських домовленостей.

По закінченню перемовин сторони проведуть спільну пресконференцію, яка запланована на 14:00.

Зеленський, як очікується, нагородить Меркель Орденом Свободи – це друга найвища державна нагорода України (після звання Героя України) і найвища, якою можуть бути нагороджені іноземці.

Крім того, у Ангели Меркель запланована зустріч з прем’єрміністром Денисом Шмигалем.