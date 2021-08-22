Про це повідомляють в Офісі президента України.
Про візит Меркель до України стало відомо 9 серпня.
Тоді повідомлялося, що президент Володимир Зеленський та Ангела Меркель обговорять питання безпеки, двосторонніх відносин, зокрема: реформи в Україні й виконання мінських домовленостей.
По закінченню перемовин сторони проведуть спільну пресконференцію, яка запланована на 14:00.
Зеленський, як очікується, нагородить Меркель Орденом Свободи – це друга найвища державна нагорода України (після звання Героя України) і найвища, якою можуть бути нагороджені іноземці.
Крім того, у Ангели Меркель запланована зустріч з прем’єрміністром Денисом Шмигалем.
- 13 серпня стало відомо, що федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до Російської Федерації і зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним перед тим, як прибути до Києва з офіційним візитом.
- 18 серпня у Меркель розповіли, що вона обговорюватиме з Путіним перед візитом до України.