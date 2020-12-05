Сьогодні, 5 грудня, в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Про це повідомляють #Букви.

Свято було засновано ще в 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН.

Вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках XX століття. Спочатку волонтерами називали виключно солдат-добровольців. А після Першої світової війни, у 1920 році, у Франції, під Страсбургом, був здійснений перший волонтерський проєкт за участю німецької та французької молоді, у рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в районі місць найзапекліших боїв між німецькими й французькими військами. Потім цю естафету підхопила Індія, й рух поширився світом.

В середині століття з’явився Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою в Парижі.

Волонтерська діяльність в Україні була офіційно визнана постановою Кабінету Міністрів від 10 грудня 2003 року “Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг”. У 2011 році Верховна Рада ухвалила закон “Про волонтерську діяльність”, і ця постанова втратила чинність.

Перший потужний сплеск волонтерства в Україні був пов’язаний із чемпіонатом Європи з футболу 2012 року. Наступний сплеск був викликаний подіями Революції Гідності та війною на Донбасі: він мав безпрецедентний масштаб.

Варто зазначити, що Україна – єдина країна в світі, де день волонтерів переходить у День Збройних сил, який відзначається 6 грудня.