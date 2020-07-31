#Букви розповідають про історію та традиції свята.

Курбан-байрам або Ід аль-Адха (свято жертвопринесення) ознаменує закінчення хаджу, і відзначається через 70 днів після свята Ураза-байрам, у 10-й день місяця Зуль-хіджа в пам’ять про жертвопринесення Ібрагіма, якого вважають в ісламі пророком. Точна дата святкування за григоріанським календарем може різнитися в різних країнах.

Історія свята

Згідно з Кораном, ангел Джабраїл з’явився в Ібрагіма уві сні та передав йому веління від Аллаха принести в жертву сина. У Корані ім’я сина не названо, проте в переказі майже завжди називається старший син – Ісмаїл. На противагу ісламському переказу, в Біблії (Таурат) фігурує інший син Ібрагіма Ісхак (Ісаак). Ібрагім відправився в долину Міна до того місця, де зараз стоїть Мекка, і почав приготування.

Його син, який знав про це, не пручався, але плакав і молився, через те, що був слухняний щодо батька та Аллаха. Однак це виявилося випробуванням від Аллаха, і, коли жертва була майже принесена, Аллах зробив так, щоб ніж не зміг різати. Жертва сина була замінена бараном, а Ібрагіму було даровано щасливе друге народження сина — Ісхака (Ісаака).

Традиції Курбан-байраму

До свята віряни готуються заздалегідь. Так, за 10 днів до початку дотримуються посту, а в ніч напередодні свята читають намаз. Вважається, що в цей час Аллах чує кожного.

Святкувати Курбан-байрам починають з самого раннього ранку, в кожній мечеті моляться і читають Коран, а також слухають проповідь імама.

Однією з головних традицій свята є жертвопринесення. Заколюючи тварину, не можна проявляти агресію, до неї, навпаки, слід ставитися з жалем. Категорично забороняється мучити тварину. Тож клинок має бути добре заточений. А перед самим жертвопринесенням мусульманин зобов’язаний проявити добрий намір в тому, що робить він це заради Господа.

М’ясо ділять на три частини, одну з яких можна залишити собі, другу віддати близьким і гостям, а третю роздати бідним і знедоленим. Тому що жертвоприношення робиться заради Аллаха, а отже, воно має принести користь.

Свято відзначають три дні (цього року до 2 серпня), в цей час заведено молитися, відвідувати родичів і друзів, дарувати подарунки та пригощати.