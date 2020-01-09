Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Крім того, з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях  поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”

Наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

  • Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.