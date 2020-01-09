Сьогодні, 9 січня, в зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Крім того, з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”

Наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.