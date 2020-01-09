Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Зокрема, стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Крім того, з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”
Наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.