Сьогодні, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

Так, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 7 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, один обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано поблизу населеного пункту Березове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Крім того, 6 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. А саме: тричі неподалік Новолуганського (з 82 мм міномету – 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), поруч з Кримським (з гранатометів різних систем та стрілецької зброї), в районі населеного пункту Світлодарськ (з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів) та поблизу Шумів (з гранатометів різних систем).

Наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.