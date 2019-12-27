Сьогодні, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 9 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, 4 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: двічі поблизу Невельського (з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї); два рази неподалік Мар’їнки (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї).

Крім того, 5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: в районі населеного пункту Гладосове (зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету); поряд з Луганським (зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету); два рази поблизу Пісок (з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї), а також поблизу Новолуганського (із гранатометів різних систем).

Наголошується, що сьогодні внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав порання.