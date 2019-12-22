Сьогодні, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

Так, впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил: поруч з Пісками – зі стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Талаківка – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Крім того, два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї та в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.