Сьогодні, 10 грудня, набувають чинності закони щодо підтримки бізнесу на період карантину. Ці закони були ініційовані президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє офіційне видання Верховної Ради “Голос України”.

Документи оприлюднили на сайті видання 9 грудня, а набувають чинності вони 10 грудня.

7 грудня Зеленський підписав закони для підтримки бізнесу в умовах карантинних обмежень. 4 грудня народні депутати підтримали три законопроєкти.

Закон “Про внесення змін до статті 28 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (№4431) дозволяє виплати з Фонду боротьби з коронавірусом підприємцям, чий бізнес не може працювати або зазнає збитків в умовах карантину.

Закон “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Документом передбачені виплати з бюджету у 2020-21 роках одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8000 гривень застрахованим особам, які втратили частину доходу через запровадження карантину.

Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Цей закон передбачає розстрочку на рік боргу в розмірі 6800 грн для ФОП, списання пені і штрафів для тих, хто погасить борг за 6 місяців, підприємців першої групи звільняють на пів року від ЄСВ.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України схвалив постанову Міністерства охорони здоров’я щодо введення жорстких карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.

Під час січневого локдауну забороняється функціонування:

закладів культури, розважальних закладів, виставкових залів;

закладів освіти, крім дитячих садків;

закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації ;

спортзалів, окрім занять на вулиці та тренувань професійних команд;

закладів харчування, окрім доставки та їжі на винос;

непродовольчих ринків та магазинів.

У новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 01:00. Салони краси та перукарні працюватимуть лише за попереднім записом.

Планується заборонити роботу різдвяних ярмарків після 8 січня та скасувати всі розваги навколо головних ялинок міст.

Окрім того, державні та комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу і навчання.

Роботу громадського транспорту не обмежуватимуть.