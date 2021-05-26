Про це розповідають #Букви.
Це явище ще називають “кривавим” Місяцем, коли супутник Землі набуває жовтогарячого із червоним кольору.
Проте українці не зможуть не озброєним оком спостерігати за затемненням, адже почнеться воно о 14:14 за київським часом.
В цей же період відбудеться максимальна фаза повного місячного затемнення – закінчиться воно о 15:52.
Після 26 травня почнеться “коридор затемнень”. Він триватиме до 10 червня. Тоді й відбудеться сонячне затемнення.
Спостерігати за “кривавим Місяцем” зможуть жителі Австралії, Північної Америки, Південної Америки, Південно-Східної Азії.
- Раніше повідомлялося, що 2 серпня 2027 року відбудеться сонячне затемнення – Місяць затулить Сонце і відкине свою тінь на Землю.