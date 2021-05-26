26 травня відбудеться повне затемнення Місяця – перше у 2021 році. Всього, цьогоріч буде чотири затемнення.

Про це розповідають #Букви.

Це явище ще називають “кривавим” Місяцем, коли супутник Землі набуває жовтогарячого із червоним кольору.

Проте українці не зможуть не озброєним оком спостерігати за затемненням, адже почнеться воно о 14:14 за київським часом.

В цей же період відбудеться максимальна фаза повного місячного затемнення – закінчиться воно о 15:52.

Після 26 травня почнеться “коридор затемнень”. Він триватиме до 10 червня. Тоді й відбудеться сонячне затемнення.

Спостерігати за “кривавим Місяцем” зможуть жителі Австралії, Північної Америки, Південної Америки, Південно-Східної Азії.