З початку доби п'ятниці, 7 серпня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Від початку поточної доби збройними формуваннями Російської Федерації 3 рази порушено проголошений режим припинення вогню”, – зазначається в повідомленні.

Так, ворожу неприцільну провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Новолуганського. Постріл з підствольного гранатомета противник здійснив неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета – поблизу Травневого.

“На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції режим тиші зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали”, – уточнили в штабі.

Ще одне порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, зафіксували на Приазов’ї. Поблизу непідконтрольного українському уряду населеного пункту Ужівка противник проводив інженерні роботи в бік Водяного.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.