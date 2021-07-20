20 липня 2016 року у центрі Києва підірвали авто, в якому знаходився журналіст Павло Шеремет.

Про це розповідають #Букви.

Павло Шеремет народився 1971 року в Мінську.

Він працював ведучим аналітичної програми на білоруському телебаченні “Проспект”, головним редактором “Білоруської ділової газети”, завідувачем білоруського бюро Громадського російського телебачення і власним кореспондентом ОРТ в Білорусі, спеціальним кореспондентом програм “Новости” і “Время”. Також вів аналітичну програму “Время”.

У 2005 році Павло Шеремет ініціював створення інформаційно-аналітичного сайту “Білоруський партизан”.

У 2010 році Павла Шеремета позбавили білоруського громадянства через наявність у журналіста громадянства РФ, хоча закони Білорусі не забороняють подвійне громадянство.

З 2012 року Павло Шеремет жив в Україні, працював в “Українській правді”, вів передачу на Радіо “Вести”.

Поховали журналіста в Мінську.

Що відомо про справу Шеремета?

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.

Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито високопосадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення, зокрема, Шеремета. Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українським правоохоронцям аудіозаписи, 19 січня дав свідчення у справі про вбивство Шеремета.

За даними аудіозапису, вбивство журналіста Павла Шеремета було санкціоновано президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Повідомлялося, що Ігор Макар готовий дати свідчення Генеральній прокуратурі України.