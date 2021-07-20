Про це розповідають #Букви.
Павло Шеремет народився 1971 року в Мінську.
Він працював ведучим аналітичної програми на білоруському телебаченні “Проспект”, головним редактором “Білоруської ділової газети”, завідувачем білоруського бюро Громадського російського телебачення і власним кореспондентом ОРТ в Білорусі, спеціальним кореспондентом програм “Новости” і “Время”. Також вів аналітичну програму “Время”.
У 2005 році Павло Шеремет ініціював створення інформаційно-аналітичного сайту “Білоруський партизан”.
Читайте також:
«Міністр цим не займається»: Аваков відхрестився від відповідальності за справу Шеремета
У 2010 році Павла Шеремета позбавили білоруського громадянства через наявність у журналіста громадянства РФ, хоча закони Білорусі не забороняють подвійне громадянство.
З 2012 року Павло Шеремет жив в Україні, працював в “Українській правді”, вів передачу на Радіо “Вести”.
Поховали журналіста в Мінську.
Що відомо про справу Шеремета?
Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо на початку грудня 2019 року. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
Раніше слідство стверджувало, що Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси… вирішив створити організовану групу, щоб в її складі скоїти вбивство журналіста і радіоведучого Павла Шеремета”. За словами самого музиканта, це формулювання було взяте з іншого кримінального провадження, яке не має відношення до вбивства журналіста.
4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито високопосадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення, зокрема, Шеремета. Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українським правоохоронцям аудіозаписи, 19 січня дав свідчення у справі про вбивство Шеремета.
За даними аудіозапису, вбивство журналіста Павла Шеремета було санкціоновано президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Повідомлялося, що Ігор Макар готовий дати свідчення Генеральній прокуратурі України.
- 30 квітня Шевченківський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу Антоненку. Ветеран ССО та музикант тепер перебуває під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Ввечері п’ятниці Антоненко вперше за понад 500 днів повернувся додому і побачився з дружиною, дітьми та друзями.
- 22 червня 2021 року Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку.
- 29 червня 2021 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення щодо подовження на два місяці запобіжних заходів фігуранткам справи Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.
- Андрій Антоненко (Riffmaster) перебував під вартою понад рік — з 14 грудня 2019. Він був єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено.