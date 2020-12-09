Про це повідомляють #Букви.

Засідання розпочнеться о 14:45.

Йдеться про справу по кримінальному провадженню за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва (на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Печерський районний суд Києва в травні 2020 року обрав колишньому президенту Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в зазначеному провадженні.

У листопаді Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт. У суді пояснювали це тим, що “сторона обвинувачення не надала документів, що підтверджували перебування підозрюваного в міжнародному розшуку”.

Варто відзначити, що Янукович висловив бажання особисто взяти участь у сьогоднішньому засіданні Печерського районного суду Києва, про що напередодні повідомив його адвокат.

Нагадаємо, в січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці.

Згідно з вироком, суд визнав доведеною провину Януковича за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. За першим пунктом звинувачення в державній зраді у формі “надання іноземній державі, а саме Росії, допомоги в підривній діяльності проти України” Янукович був засуджений до 13 років позбавлення волі, за другим – до 12 років. За сукупністю загальний термін покарання склав 13 років.

При цьому обвинувачення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки) суд визнав недоведеним.