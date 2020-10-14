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Історія свята

Святому Андрію Юродивому було видіння.

Царгород, столицю Візантії, облягали араби, люди у місті були перелякані. В храмі Пресвятої Богородиці у Влахерни (північно-західне передмістя Константинополя), де переховували Її ризу, було забагато люду. Саме тоді після відправи св. Андрій Юродивий та його учень Епіфан бачили видіння: від царських дверей (так раніше називали головні двері церкви) йшла світлом осяяна Богородиця у супроводі Івана Христителя та Івана Богослова. Богородиця підійшла до престолу, завмерла, довго молилася і плакала. Після цього Вона зняла зі своєї голови хустку-покров-омофор і накрила нею народ у церкві. Коли видіння зникло, св. Андрій та Епіфан зрозуміли, що Богородиця прийшла, щоб врятувати місто. Як наслідок, ворог відступив.

Історики не можуть чітко відповісти, коли жив св. Андрій, і коли сталося чудо заступництва Богородиці над Царгородом. Одні дослідники стверджують, що св. Андрій жив при імператорі Леві I Великому (457-474 рр.). Тобто, у V столітті, інші, яких більшість, час життя св. Андрія відносять до часів імператора Лева VI Мудрого (886-911 рр.) — на початок Х століття.

Культ Богородиці серед українських військових

Варто зазначити, що в українців досить широко розвинувся культ Богородиці як заступниці. Українські князі, королі, військові, козаки та гетьмани обирали Богородицю своєю покровителькою.

Князь Ярослав Мудрий 1036 році, розбивши печенігів, побудував у Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах.

Князь Мстислав, в поході проти черкесів обіцяє збудувати церкву в честь Божої Матері, якщо Вона йому допоможе. Мстислав перемагає і таки будує храм.

Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що перемогу над половцями здобув завдяки Богові і Пречистій Діві Марії.

Деякі українські князі на своїх печатках використовували іконки Божої Матері.

Запорізькі козаки мали на Січі церкву в честь Покрова Пресвятої Богородиці з іконою її Покрова.

Українська Повстанська Армія 30 травня 1947 року проголосила празник Покрова своїм офіціальним святом.