У ніч з 6 на 7 січня християни східного обряду святкують Різдво Христове. У цей день закінчується сорокаденний Різдвяний піст і починаються 12-денні святки.

Про історію та традиції святкування Різдва розповідають #Букви.

Народження Ісуса Христа

День народження Ісуса згадується у Новому Заповіті.

Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Вифлеємі у сім’ї теслі Йосипа Обручника з Назарету та Марії. Йосип з Марією прибули до Вифлеєму для участі в переписі населення. Родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для худоби. Під час народження Ісуса Христа зійшла Вифлеємська зірка, яка вказала на цю подію мудрецям зі Сходу. Першими прийшли поклонитися Христові пастухи – їм про це сповістив янгол.

Мудреці принесли Христу дарунки — золото, ладан і смирну.

У християн Різдво – це одне з найголовніших свят.

Історично достовірна дата народження Христа наразі невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос.

Православна церква говорить про умовність дати Різдва, але в той же час ця дата є важливою у розробці плану богослужінь протягом року і прорахунку дати Великодня.

Традиції святкування

Переддень Різдва православні християни святкують Святвечір. Ввечері уся родина збирається за столом, на якому має бути 12 пісних страв.

Святвечір – це завершальний день Різдвяного посту. Першою стравою, яку куштують за столом, має бути саме кутя. Страву готують із макового або мигдального молока, яке змішують із медом, і каші з пшениці або ячменю, жита, гречки, гороху, сочевиці. Також сюди додають цілі або подрібнені ядра волоських горіхів, солодкого мигдалю, розтертий мак.

Раніше кутю називали “багатою”, бо окрім неї готували ще 11 пісних страв: борщ, рибу, гриби, пироги з квасолею та капустою, картоплю та узвар – на честь 12-ти учнів Христа.

В Україні на Різдво прийнято співати колядки.

У храмах проводять божественні літургії, а родина збирається за святковим столом, вітаючи один одного словами: “Христос народився! Славімо Його!”

Привітання з Різдвом глав церков

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав привітав усіх з Різдвом Христовим.

“Сьогодні народився Христос Спаситель, сьогодні небо і земля наповнюються світлом. Сьогодні весь людський рід відчуває незмінну радість через те, що у Вифлеємі, у яслах на сіні, народився Спаситель. Бог увійшов у історію людини. У цьому Різдві Господь входить в історію нашого народу, кожного з нас у цих новітніх обставинах, які ми сьогодні переживаємо, де б ми не були на земній кулі… Сердечно вітаю зі святом тих, хто святкує дома і тих, хто є на чужині. Вітаю зі святом тих, хто в Україні і тих, хто на поселеннях. Вітаю із радісним святом Різдва Христового тих, хто святкує його на фронті чи в ув’язненні, чи можливо на лікарняному ліжку. Але до всіх нас Він прийшов сьогодні, щоб дати своє благословення, підняти нас, наповнити життєвою силою, радістю і оптимізмом”, – сказав глава УГКЦ.

З Різдвом Христовим привітав і глава Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній.

“Нехай радість Різдва Христового ввійде у ваші серця та оселі, а народжений Спаситель благословить Україну та весь наш народ і подає всім міцне здоров’я, мир, злагоду і щастя! Христос народився! Славімо Його!”

Вертеп та ворожіння

Здавна в Україні є традиція святкувати Різдво, влаштовуючи різдвяні шопки та живі вертепи. Головним атрибутом вертепу є різдвяна зірка

А ще в різдвяну ніч люди дівчата ворожили на судженого. Наші предки вірили, що у ніч на Різдво межі між світами живих і мертвих тоншають, і потойбічні сили проникають у світ людей і саме вони можуть допомогти дізнатися майбутнє.