#Букви розповідають, що означає це свято, а також, що не можна робити в цей день.

Прощена неділя – четверта і остання з чотирьох неділь підготовки до Великого посту в Православ’ї (сьома неділя перед Великоднем), останній день, коли, відповідно до Типікону, дозволяється їсти скоромну їжу: яйця і молочні продукти.

Історія виникнення

На самому початку християнства перші монахи в Єгипті проводили Великий піст в пустелях. На сорок днів вони повністю переривали зв’язок зі світом. Після закінчення посту не всі поверталися назад живими, деякі люди вмирали, хтось потрапляв в лапи хижакам. Тому, йдучи в невідомість на такий тривалий термін, монахи намагалися попросити одне в одного прощення вільних і невільних гріхів. Це можна було вважати початком подвигу в приготуванні своїх душ до свята Воскресіння Христового. Звідси і пішла назва Прощена неділя.

Традиції свята

В цей день всі віруючі просять один у одного вибачення – щоб розпочати піст з доброю душею, зосередитися на духовному житті, щоб очистити серце від гріхів на сповіді і з чистим серцем зустріти Великдень.

У Прощену неділю під час вечірнього богослужіння настоятель храму першим просить вибачення у прихожан і кланяється їм. Після священнослужителі та миряни говорять один одному “прости”. У відповідь слід сказати: “Бог простить, і я прощаю”. Говорячи цю фразу, ви даєте зрозуміти людині, яку ви прощаєте, що ви готові примиритися і не тримайте зла.

Що не можна робити в Прощену неділю

У Прощену неділю не можна вживати алкоголь, лаятися, сваритися, або навіть ображатися на когось.

Також слід відмовитися від прання, шиття, прибирання. У цей день не можна займатися фізичною роботою.

Слов’янські традиції

Увечері в Прощену неділю, яка є кульмінацією всього масляного тижня, поминали померлих, ходили на кладовище прощатися з своїми родичами. В цей день також ходили в баню.

Залишки святкової їжі спалювали або віддавали худобі, посуд ретельно мили. В кінці свята урочисто спалювали опудало Масляної, а отриманий попіл розсипали по полях.