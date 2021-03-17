Про це свідчить порядок денний засідання.

Йдеться про проєкт закону №2194, згідно з яким усі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, планується передати в комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

До цього документа було подано 3128 пропозицій та поправок. Напередодні нардепи встигли розглянути 160 поправок, і жодна із них не була підтримана в залі.

Є в порядку денному й ще один законопроєкт, що стосується земельної реформи (№2195) – щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Крім того, нардепи планують дозволити відкрити інформацію про розмір оплати праці в державних компаніях.

Також заплановано до розгляду законопроєкти щодо розблокування аукціонів з великої приватизації та про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Рада планує розглянути і кілька законопроєктів щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті.