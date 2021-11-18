Про це повідомляють #Букви.
Також до розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти:
- “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, №5600;
- “Про внесення змін до Закону України “Про Державну прикордонну службу України” щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України”;
- “Про публічні електронні реєстри”;
- “Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів)”.
Також сьогодні нардепи мають розглянути два закони з пропозиціями президента України: “Про внесення зміни до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача” і “Про віртуальні активи”.
Також пропонується до розгляду низка законопроєктів у першому читанні, зокрема:
- “Про ринок деревини”;
- “Про внесення зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”;
- “Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)”;
- “Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери)”;
- “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму “Питна вода України” на 2022 – 2026 роки”.
О 16:00 розпочнеться позачергового засідання, на якому розглянуть шість питань.
У другому читанні проєкти законів:
- “Про страхування”;
- “Про кредитні спілки”;
- “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб”;
- “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.
У першому читанні заплановані законопроєкти:
“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво”;
“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво”.
- У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період з квартального на місячний для подання платниками податків.