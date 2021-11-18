У четвер, 18 листопада, у Верховній Раді проведуть чергове і позачергове пленарні засідання. На черговому засіданні планується розглянути у другому читанні за особливою процедурою внесення змін до закону України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні", а також "Про місто Київ - столицю України".

Про це повідомляють #Букви.

Також до розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти:

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, №5600;

“Про внесення змін до Закону України “Про Державну прикордонну службу України” щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України”;

“Про публічні електронні реєстри”;

“Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів)”.

Також сьогодні нардепи мають розглянути два закони з пропозиціями президента України: “Про внесення зміни до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача” і “Про віртуальні активи”.

Також пропонується до розгляду низка законопроєктів у першому читанні, зокрема:

“Про ринок деревини”;

“Про внесення зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”;

“Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)”;

“Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери)”;

“Про Загальнодержавну цільову соціальну програму “Питна вода України” на 2022 – 2026 роки”.

О 16:00 розпочнеться позачергового засідання, на якому розглянуть шість питань.

У другому читанні проєкти законів:

“Про страхування”;

“Про кредитні спілки”;

“Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб”;

“Про фінансові послуги та фінансові компанії”.

У першому читанні заплановані законопроєкти:

“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво”;

“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво”.