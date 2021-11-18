Про це повідомляють #Букви.

Також до розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти:

  • “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, №5600;
  • “Про внесення змін до Закону України “Про Державну прикордонну службу України” щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України”;
  • “Про публічні електронні реєстри”;
  • “Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів)”.

Також сьогодні нардепи мають розглянути два закони з пропозиціями президента України: “Про внесення зміни до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача” і “Про віртуальні активи”.

Також пропонується до розгляду низка законопроєктів у першому читанні, зокрема:

  • “Про ринок деревини”;
  • “Про внесення зміни до розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”;
  • “Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (щодо надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)”;
  • “Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери)”;
  • “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму “Питна вода України” на 2022 – 2026 роки”.

О 16:00 розпочнеться позачергового засідання, на якому розглянуть шість питань.

У другому читанні проєкти законів:

  • “Про страхування”;
  • “Про кредитні спілки”;
  • “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб”;
  • “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.

У першому читанні заплановані законопроєкти:

“Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво”;

“Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво”.

  • У середу, 29 вересня, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період з квартального на місячний для подання платниками податків.