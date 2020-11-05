Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розгляне законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

Про це свідчить порядок денний засідання на 5 листопада.

Нардепи визначаться щодо змін до Бюджетного кодексу, а потім по законопроєкту № 4000 про держбюджет на 2021 рік.

Крім того, на порядку денному є проект закону про основи державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки.

Також нардепи розглянуть законопроєкти щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, про соцзахист населення в період карантину та про відстрочку від призову деяких категорій громадян.

Крім того, внесено до порядку денного ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про судову реформу (про внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління”).

Парламент планує розглянути і низку ратифікацій, зокрема про внесення змін до угоди між Україною і Білоруссю про міжнародне автомобільне сполучення.

Варто відзначити, що в залі засідань зареєструвалися 250 нардепів.

Засідання Парламенту почалося з перерви на 30 хвилин на вимогу фракцій “Батьківщини” та “Європейської Солідарності”. Голова ВР Дмитро Разумков заявив про проведення наради з головами фракцій.