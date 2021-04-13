Про це повідомляє пресслужба Парламенту.
Розпорядження про скликання позачергового засідання на 17:30 підписав горова Верховної Ради Дмитро Разумков.
До порядку денного було внесено:
- законопроєкти 4475, 4398, 4399 щодо реструктуризації валютних споживчих кредитів – усі три розглядатимуть у другому читанні. Раніше профільний комітет рекомендував Раді їх ухвалити у другому читанні та у цілому;
- законопроєкт 5308 щодо об’єднання Державної іпотечної установи і “Української фінансової житлової компанії” (Укрфінжитло). Ним також пропонується внести зміни до держбюджету та випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 мільярдів гривень;
- питання завершення 2020/2021 навчального року у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);
- проєкт закону щодо удосконалення процедур оборонного планування.
Нагадаємо, що вчора лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду зібрати позачергове засідання, присвячене виключно боротьбі з пандемією коронавірусу.
- 10 квітня лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко оприлюднив комплексну антиковідну стратегію й покроковий план подолання наслідків пандемії.
- Політсила “Європейська Солідарність” вимагає негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради України через загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19.