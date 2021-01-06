#Букви розповідають, що необхідно знати про сьогоднішнє засідання Конгресу.

О 13:00 за cхідним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочнеться спільне засідання Палати представників та Сенату США.

На цьому засіданні Конгрес у повному складі має підрахувати та підтвердити голоси, подані Колегією вибірників.

Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США ще 15 грудня.

Всього в голосуванні взяли участь 538 виборників із 50 штатів та округу Колумбія. За Байдена проголосували 306 виборників, а за чинного президента США Дональда Трампа – 232.

У минулі президентські цикли ця подія розглядалася скоріше як формальність, ніж як битва у війні за Білий дім. Це й не дивно, адже засідання відбувається більш ніж через три тижні після того, як виборники штатів проголосували, і майже через місяць після того, як сплив термін для вирішення суперечок з приводу результатів.

Очолити спільне засідання має віцепрезидент Майк Пенс. Він отримає списки голосів виборців штату в алфавітному порядку. Республіканські і демократичні лідери адміністративного комітету Палати представників і комітету Сенату за правилами отримають і підрахують ці голоси.

Після оголошення підсумків штату Пенс матиме запитати, чи є заперечення. Якщо хоча б один член Сенату і Палати представників представить заперечення в письмовій формі, дві палати Конгресу будуть розділені для обговорення, що триватиме до двох годин. Потім вони проголосують окремо з приводу кожного з цих заперечень.

Після того, як Конгрес завершить цей процес, 20 січня має відбутися інавгурація новообраного президента Джо Байдена.

Що може піти не за планом?

Цьогоріч очікується, що десятки республіканських сенаторів та членів палати представників подаватимуть безпрецедентну кількість заперечень проти голосів виборників у ключових штатах.

Першим про такі наміри оголосив наприкінці грудня сенатор-республіканець від штату Міссурі Джош Хоулі. Пізніше ще 11 сенаторів на чолі з Тедом Крузом (Техас) стверджували, що вважають, що “безпрецедентні звинувачення в шахрайстві на виборах” і глибока недовіра до результатів вимагають проведення розслідування. Очікується, що й десятки республіканців з палати представників подадуть свої заперечення.

Це може затримати процес сертифікації підсумків виборів на години або навіть дні. Очікується, що законодавці вимагатимуть 10-денної перевірки.

Примітно, що лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав республіканців відмовитися від цієї ідеї. Спершу він підтримував зусилля Трампа, однак 15 грудня він привітав Байдена з перемогою, відкриваючи засідання Сенату.

Чи таке вже бувало?