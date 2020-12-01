У вівторок, 1 грудня, виповнюється рівно 29 років з дня проведення загальнонаціонального референдуму, на якому українці висловилися за незалежність своєї держави.

Про це повідомляють #Букви.

Всеукраїнський референдум відбувся 1 грудня 1991 року і став історичною подією в історії Української держави. Україна остаточно стала незалежною, а в існуванні СРСР була поставлена крапка.

За підсумками референдуму Україну як незалежну державу почали визнавати інші країни світу.

Що передувало референдуму

19 серпня 1991 року з метою повернення суспільства до попереднього порядку була здійснена спроба державного перевороту. Його ініціаторами були представники вищого державного керівництва СРСР.

Було оголошено, що в зв’язку з нібито хворобою президента СРСР Михайла Горбачова країною керуватиме Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС).

ДКНС оголосив про введення на півроку в окремих районах СРСР надзвичайного стану. Припинялася діяльність всіх політичних партій, крім КПРС (Комуністичної партії Радянського Союзу), громадських організацій і рухів демократичного спрямування, заборонялися мітинги, демонстрації, страйки, запроваджувалася жорстка цензура над ЗМІ, припинявся вихід газет, крім кількох лояльних до ДКНС. У Москві ввели комендантську годину, були виведені на вулиці і площі війська.

Президія Верховної Ради УРСР увечері 20 серпня прийняла заяву, в якій зазначалося, що постанови ДКНС, поки це питання не вирішить ВР, не мають юридичної сили на території УРСР.

А 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила історичний документ для долі українського народу – Акт проголошення незалежності України.

“Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави — України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність винятково Конституція і закони України”, – говорилося в тексті Акту.

За Акт проголосувала абсолютна більшість депутатів Верховної Ради. УРСР перестала існувати.

Як проходив референдум про незалежність

На підтвердження Акта проголошення незалежності, Верховна Рада вирішила провести 1 грудня 1991 року загальнонаціональний референдум.

Він був потрібен, щоб нейтралізувати політичні спекуляції противників української незалежності, що народ України нібито не підтримує Акт про незалежність. Світова спільнота не поспішала з визнанням незалежності України, спостерігаючи за подальшим розвитком подій.

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум про незалежність. Українцям пропонувалося відповісти на єдине запитання: “Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?”

Бюлетень референдуму містив текст Акту, прийнятого Верховною Радою 24 серпня.

Українцям пропонувалося обрати між двома варіантами відповіді: “Так, підтверджую” або “Ні, не підтверджую”.

Для проведення референдуму по всій Україні було створено понад 34 тисячі дільниць для голосування. У списки громадян, що мали право проголосувати, були внесені більш ніж 37,8 млн осіб.

З них взяли участь у референдумі 31 млн 891 тис. 742 людини (або 84,18% населення України).

Українці на референдумі підтвердили прагнення жити в незалежній державі: 90,32% учасників референдуму відповіли “так” (або ж більш ніж 28,8 млн людей).

Референдум відбувся в усіх 27 адміністративних одиницях України: 24 областях, Автономній Республіці Крим, Києві та Севастополі.

У Києві незалежність України підтримали понад 92% виборців.

В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій областях за незалежність проголосувало понад 95% людей.

У Криму підтримали незалежність понад 54% громадян, а в Севастополі – 57%. У Донецькій, Луганській, Одеській, Харківській областях підтвердили Акт про незалежність понад 80% виборців.

Одночасно з референдумом проходили перші в історії незалежної держави Україна вибори президента.

На них главою держави був обраний Леонід Кравчук (набрав 61,59% голосів). Другий результат на виборах президента отримав В’ячеслав Чорновіл (23,27%), а на третьому місці був Левко Лук’яненко (4,49%). Загалом балотувалися 6 кандидатів.

Після 1 грудня 1991 року Україну почали визнавати інші країни світу: 2 грудня – Канада і Польща, 3 грудня – Угорщина, 4 грудня – Латвія і Литва, 5 грудня – Аргентина, Болгарія, Болівія, Хорватія, 25 грудня – США, 27 грудня – Франція, 28 грудня – Італія, 31 грудня – Велика Британія, Бельгія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія і так далі.

З нагоди 29-ї річниці Всеукраїнського референдуму про незалежність України президент Володимир Зеленський закликав українців об’єднати зусилля на благо країни.

“1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні “так”. Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: “Ми хочемо й будемо жити у своїй державі – у вільній Україні”. Згодом ми зрозуміємо, що здобуття незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя. Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій… Давайте задумаємося про це й будемо пам’ятати щоразу, коли так кортить розпочати фейсбук-баталію з власними співвітчизниками на тему “Хто більше, краще та правильніше любить Україну?” Головне ж сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля”, – написав глава держави в Facebook.