#Букви розповідають про традиції та історію свята.

Згідно з переказами, саме в цей день, на шостий день творіння Господь створив і першу людину – Адама. На Рош га-Шана проголошується царство Бога над всім живим. За повір’ям іудеїв, в ці дні щороку Господь робить суд над людством, визначаючи майбутнє на наступний рік.

Традиції

Традиційне вітання на Свято: “Шана това у-метука!” (івр. שנה טובה ומתוקה!‎), що означає “Гарного та солодкого року!”.

Одним з головних атрибутів цього свята є шофар – порожнистий баранячий ріг. Звук шофара означає, що людина повинна подумки озирнутися на минулий рік, згадати свої помилки і проаналізувати свої вчинки.

Наприкінці першого або другого, якщо перший день припадає на суботу, дня свята прийнято збиратися на березі водойми та вивертаючи кишені викидати в воду крихти що залишилися в них.

Святкування Рош га-Шана супроводжується особливою сімейною трапезою, під час якої потрібно спожити певні продукти, що символізують щось хороше, і сподівання знайти це в новому році. Символіка цих продуктів заснована на грі їх назв на івриті, яка пов’язана з певною надією, яку хочеться здійснити в новому році.

Під час споживання того чи іншого продукту промовляють відповідне побажання.

Крім того, під час Рош га-Шана є звичай їсти круглі хліби, що називаються хала, їх форма нагадує про завершення ще одного кола (року) і про початок нового кола життя. Їдять яблука з медом, щоб рік був солодким, як мед, і гранати, щоб добрі справи і вчинки примножувалися, як зернятка в цьому плоді. Також їдять фаршировану рибу — ґефілте фіш. На тарілці з рибною стравою обов’язково повинна лежати її голова, яка символізує Голову Року — “Рош га-Шана”. Також на святковому столі бажано мати моркву, нарізану кружальцями — вона символізує золоті монети. Ще традиційно їдять фініки, на івриті назва фрукта звучить як “тамар” (у перекладі “закінчилася гіркота”) і разом зі з’їденим фініком усе погане залишається в старому році.

Також з Рош ха-Шана починаються 10 днів молитов і покаяння, які закінчуються головним іудейським святом Йом-Кіпур (“Судний день”).

Рош га-Шана в Україні

В Україні свято відоме широкому загалу, здебільшого, завдяки паломництву до могили цадика Нахмана. В останній рік свого життя засновник течії брацлавського хасидизму закликав усіх послідовників провести свято разом з ним. Його учні, на чолі з Натаном витлумачили це як заклик до відвідин могили вчителя.

У зв’язку з цим всі іудеї, цієї релігійної течії, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на місці поховання цадика, а найкраще зробити це під час Рош-га-Шана. Вони вірять, що якщо зустрінуть свій Новий рік у його могили, то наступний рік буде дуже щасливим для них. Заради цього хасиди приїжджають до Умані цілими громадами.