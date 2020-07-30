У четвер, 30 липня, виповнилося шість років з моменту звільнення міста Авдіївка (Донецька область) від російських окупантів.

Про це нагадали в пресслужбі Донецької обласної держадміністрації.

Авдіївка розташована на північ від Донецька. Позиції навколо міста дають змогу контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, південні околиці Горлівки, а також швидкісну трасу М04 “Донецьк – Горлівка”.

Крім тактичної важливості Авдіївки, в місті також працює велике підприємство – Авдіївський коксохімічний завод.

Коли у 2014 році почалася російська агресія проти України на Донбасі, окупанти захопили ряд українських населених пунктів. Російсько-окупаційні сили утримували Авдіївку під контролем з квітня 2014 року.

Операція зі звільнення міста тривала три доби. Вона була розпочата 28 липня 2014 року, коли українські Збройні сили почали витісняти підрозділи терористичної організації “ДНР”.

Остаточно місто було звільнено 30 липня 2014 року. Тоді українські сили відновили контроль над старою частиною міста.

В операції брали участь військовослужбовці 2-ї батальйонно-тактичної групи 93-ї окремої механізованої бригади разом з бійцями ДУК “Правий сектор”.

Сьогодні в Авдіївці урочисто відзначили шосту річницю визволення. У заході взяли участь заступник командувача операції Об’єднаних сил полковник Євген Коваленко, керівник військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Віталій Барабаш, військовослужбовці, представники органів влади, громадських організацій.

Біля пам’ятного знака на Промзоні, присвяченого воїнам, які загинули під час оборони Авдіївки, відбулася церемонія урочистого підняття прапорів військових підрозділів, які захищають державу. Її провів командир оперативно-тактичного угруповання “Схід” генерал-майор Андрій Соколов.

На знак пошани й пам’яті про всіх, хто загинув, обороняючи Авдіївку, жителі та керівництво міста поклали квіти.

Згадав про річницю визволення міста і п’ятий президент України Петро Порошенко.

“6 років тому наші мужні захисники звільнили Авдіївку від російських окупантів. Завдяки наказу про контрнаступ ми здобули тоді дуже важливу перемогу – крок за кроком звільнили 2/3 окупованого Донбасу. Дякую воїнам за мир на цій території, а мешканцям – за витримку та силу духу!” – зазначив він у своєму Twitter.