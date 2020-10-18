Сьогодні, 18 жовтня, відбудеться запуск 14-ої місії Starlink компанії SpaceX інженера і винахідника Ілона Маска з партією інтернет-супутників.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Ракета Falcon стартуватиме з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді в штаті Флорида, а через 9 хвилин після запуску багаторазова частина ракети-носія приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

“SpaceX намітила неділю, 18 жовтня, о 8:25 ранку за часом Східного узбережжя (15:25 за київським часом) для 14-ій місії Starlink, яка виведе на орбіту 60 супутників Starlink”, – написали в SpaceX.

Після поділу ступенів SpaceX посадить перший ступінь Falcon 9 на плаваючу платформу “Звичайно, я все ще люблю тебе”, яка буде розміщена в Атлантичному океані.