Компанія SpaceX інженера Ілона Маска сьогодні, 30 серпня, запустить дві ракети.

Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Перший запуск відбудеться в 10:12 за часом Східного узбережжя (17:12 за Київським часом).

Ракета-носій Falcon 9. Вона доставить чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink. Первуюступень раніше використовували при запуску місії GPS III Space Vehicle 3 в червні цього року.

Falcon 9 стартує з комплексу LC-39A космічного центру Кеннеді у Флориді, а через дев’ять хвилин після запуску багаторазова частина ракети-носія повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Також 30 серпня о 19:18 за часом Східного узбережжя (31 серпня о 2:18 за Київським часом) SpaceX планує запустити в космос ще одну ракету Falcon 9.

Про це повідомляється на YouTube-каналі компанії. Ракета доставить на орбіту Землі апарати SAOCOM 1B, GNOMES-1 і Tyvak-0172.

Ця місія знаменує собою перший запуск SpaceX на полярну орбіту з східного узбережжя і перший полярний запуск за десятиліття.