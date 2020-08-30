Про це повідомляється на сайті SpaceX.
Перший запуск відбудеться в 10:12 за часом Східного узбережжя (17:12 за Київським часом).
Ракета-носій Falcon 9. Вона доставить чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink. Первуюступень раніше використовували при запуску місії GPS III Space Vehicle 3 в червні цього року.
Falcon 9 стартує з комплексу LC-39A космічного центру Кеннеді у Флориді, а через дев’ять хвилин після запуску багаторазова частина ракети-носія повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.
Також 30 серпня о 19:18 за часом Східного узбережжя (31 серпня о 2:18 за Київським часом) SpaceX планує запустити в космос ще одну ракету Falcon 9.
Про це повідомляється на YouTube-каналі компанії. Ракета доставить на орбіту Землі апарати SAOCOM 1B, GNOMES-1 і Tyvak-0172.
Ця місія знаменує собою перший запуск SpaceX на полярну орбіту з східного узбережжя і перший полярний запуск за десятиліття.
- Раніше повідомлялося, що 18 серпня SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з черговою партією інтернет-супутників Starlink.