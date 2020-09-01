Про це поінформували в пресслужбі ВР.

Згідно з календарним планом, четверта сесія Парламенту триватиме до 22 січня 2021 року.

Планується, що 10 тижнів Рада працюватиме в режимі пленарних засідань. Ще 7 тижнів нардепи працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Для роботи з виборцями відведено чотири тижні. А на проведення “години запитань до Уряду” у Верховній Раді буде виділено 10 годин.

Як повідомляли в пресслужбі партії “Слуга народу”, під час нинішньої сесії депутати планують взятися за такі питання: державний бюджет України на 2021; законопроєкти про державні символи; законодавство про народовладдя (зокрема, у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум); законопроєкти, що стосуються завершення реформи децентралізації; законопроєкти про індустріальні парки, питання локалізації виробництва; питання економічної безпеки і оборони держави; продовження реформи Парламенту.

Також буде здійснюватися робота в сфері діджиталізації і розвитку IT-сфери (готується законодавство про створення “Дія Сity”, свого роду віртуальної економічної зони, яка допоможе залучити більше IT-бізнесу в Україну).

Порядок денний на 1 вересня

Згідно з порядком денним сьогоднішнього засідання, нардепи після канікул розпочнуть працювати о 12:00.

Робочий день почнеться з оголошень, заяв і пропозицій народних обранців.

Надалі нардепи розглянуть проєкт постанови про порядок денний четвертої сесії ВР.

Для розгляду в першому читанні запропоновані: зміни до держбюджету-2020 щодо забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки; проєкт закону щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність.

У другому читанні планується розглянути проєкт закону про обов’язок виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі.

Крім того, Рада планує визначитися щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг; звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб; посилення захисту лісів, запобігання пожеж на землях лісового та водного фонду, торфовищах і на землях інших категорій.

На порядку денному є законопроєкти щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту; утворення військово-цивільних адміністрацій; створення і ліквідації районних державних адміністрацій у зв’язку зі створенням (ліквідацією) районів; уточнення окремих виборчих процедур.