Сьогодні, 24 квітня, в 19:00 розпочнеться церемонія відкриття 17-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.

Про це повідомила пресслужба фестивалю.

В цьому році Docudays UA присвячений темі дорослішання.

“Ми вирішили не робити церемонію в записі, а вийти в стрімі, аби зберегти відчуття унікальності моменту й дати можливість гостям підключатися до нас у режимі реального часу. Для виходу в ефір наш арт-відділ взявся за декорування офісу й переробив центральну кімнату в студію. Звідси будуть виходити в ефір ведучі. А протягом фестивалю тут виступатимуть спікери правозахисних дискусій RIGHTS NOW!” – зазначила директорка з комунікацій фестивалю Дар’я Аверченко.

Програма фестивалю на 24 квітня:

20:00 – Tête-à-tête: Клер Сімон & Антельм Відо

Видатна режисерка незалежного французького кіно Клер Сімон і програмний директор Одеського міжнародного кінофестивалю Антельм Відо в публічній розмові поговорять про методи й особливості їхніх робіт, про взаємини між режисеркою, героями й глядачами, про зв’язок форматів кіно і фестивалів.

21:30 – Показ першої серії фільму “Село” Клер Сімон

10-серійний фільм “Село” розгортається навколо команди кінофестивалю у французькому селі Люсса, де тісно переплітаються виноробство та документалістика. З візією про доступність незалежного документального кіно кінофестивальна команда вирішує створити телевізійну платформу для виробництва та демонстрації фільмів. Це великий крок для команди, адже заснована на ідеях рівності та горизонтальності, вона опиняється перед викликами інституціалізації, глобалізації та залежності від фінансування.

23:00 – Happy Hours.

ХВЛВ презентує: Hopper Field, Ghetto Sunrise, Roman Khropko (Criminal Practice).

Слід зазначити, що фестиваль триватиме до 3 травня. Програма Docudays UA-2020 включатиме понад 45 онлайн-стрімів дискусій, розмов та лекцій на сайті docudays.ua та 70 стрічок з фестивальної кінопрограми на платформі DOCU/SPACE.

Доступ до всіх онлайн-трансляцій і фільмів на DOCU/SPACE буде безкоштовним.