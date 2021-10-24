Що треба знати про поліомієліт, розповідають #Букви.
Поліомієліт, або дитячий спинальний параліч – це важке інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Хвороба вражає центральну нервову систему, тому у дітей розвиваються різної важкості паралічі, а іноді може призвести до смерті.
Факти про поліомієліт
За даними ВООЗ, поліомієліт вражає, в основному, дітей у віці до 5 років.
В одному з 200 випадків інфікування розвивається постійний параліч. 5-10% з-поміж таких паралізованих людей помирають через параліч дихальних м’язів.
З 1988 року (станом на 2019 рік) кількість випадків захворювання диким поліовірусом зменшилася більш ніж на 99%.
До тих пір поки у світі залишається хоч одна інфікована дитина, ризику зараження на поліомієліт піддаються діти у всіх країнах.
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Поліомієліт не лікується!
Єдина профілактика – це вакцинація, яка захищає людину на все життя.
Як можна заразитися поліовірусом?
Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту.
Передача вірусу відбувається від людини до людини. В основному це фекально-оральний спосіб: через брудні руки, іграшки, заражену воду чи їжу.
Інфікуватися можливо і повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.
Клінічні ознаки паралітичних форм
Підвищенням температури тіла, головний біль, біль у горлі, нежить, блювота, проноси, раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках, порушення чутливості шкіри, розвиток паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.
Розповсюдження хвороби
За даними ВООЗ, досить часті випадки захворювання поліомієлітом фіксуються в Афганістані, Пакистан та деяких країнах Африки. Якщо поліомієліт не буде ліквідовано найближчим часом, це може привести до нової глобальної хвилі його поширення, в результаті чого через 10 років у світі буде щорічно фіксуватися до 200 000 нових випадків.
На початку жовтня в Україні знову з’явився вірус поліомієліту – ним захворіла 1,5-річна дитина, батьки якої відмовилися від щеплення.
- 21 жовтня повідомлялося, що головний санітарний лікар України Ігор Кузін підписав постанову, яка посилює заходи профілактики проти деяких інфекцій. Відтепер школярам заборонено відвідувати заклади освіти без профілактичних щеплень.