Щороку 24 жовтня у світі відзначають День боротьби з поліомієлітом. На жаль, Україна і досі знаходиться у переліку країн, де фіксують це важке захворювання, а все через низький рівень вакцинації.

Що треба знати про поліомієліт, розповідають #Букви.

Поліомієліт, або дитячий спинальний параліч – це важке інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Хвороба вражає центральну нервову систему, тому у дітей розвиваються різної важкості паралічі, а іноді може призвести до смерті.

Факти про поліомієліт

За даними ВООЗ, поліомієліт вражає, в основному, дітей у віці до 5 років.

В одному з 200 випадків інфікування розвивається постійний параліч. 5-10% з-поміж таких паралізованих людей помирають через параліч дихальних м’язів.

З 1988 року (станом на 2019 рік) кількість випадків захворювання диким поліовірусом зменшилася більш ніж на 99%.

До тих пір поки у світі залишається хоч одна інфікована дитина, ризику зараження на поліомієліт піддаються діти у всіх країнах.

Поліомієліт не лікується!

Єдина профілактика – це вакцинація, яка захищає людину на все життя.

Як можна заразитися поліовірусом?

Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліомієліту.

Передача вірусу відбувається від людини до людини. В основному це фекально-оральний спосіб: через брудні руки, іграшки, заражену воду чи їжу.

Інфікуватися можливо і повітряно-крапельним шляхом через виділення з верхніх дихальних шляхів.

Клінічні ознаки паралітичних форм

Підвищенням температури тіла, головний біль, біль у горлі, нежить, блювота, проноси, раптове порушення ходи, м’язова слабість, біль у кінцівках, порушення чутливості шкіри, розвиток паралічів виникає від декількох годин до 1-5 днів.

Розповсюдження хвороби

За даними ВООЗ, досить часті випадки захворювання поліомієлітом фіксуються в Афганістані, Пакистан та деяких країнах Африки. Якщо поліомієліт не буде ліквідовано найближчим часом, це може привести до нової глобальної хвилі його поширення, в результаті чого через 10 років у світі буде щорічно фіксуватися до 200 000 нових випадків.

На початку жовтня в Україні знову з’явився вірус поліомієліту – ним захворіла 1,5-річна дитина, батьки якої відмовилися від щеплення.