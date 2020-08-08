Сьогодні, 8 серпня, в світі відзначають День кішок, День народження холодильника, Міжнародний день нескінченності, Міжнародний день альпінізму, Всесвітній день офтальмології. В Україні сьогодні відзначають День військ зв'язку.

Про це розповідають #Букви.

8 серпня в США – День цукіні, День боулінгу, День замороженого заварного крему, в Тайвані – День батьків, а Танзанії – День селян (День фермерів), в Бутані – День незалежності, в Німеччині – День миру в Аугсбурзі, в Швеції – День підняття прапора.

Пам’ятні дати 8 серпня

1786 – Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи – Монблан.

У 1899 році винахідник з Міннесоти Альберт Маршалл запатентував холодильник. У 1911 році фірма “Дженерал електрик” стала випускати холодильники більш сучасного типу: але установка була занадто гучної, працювала на газі, і видавала поганий запах.

В СРСР перші холодильники були створені в 1937 році на Харківському тракторному заводі, а масове їх виробництво освоїли лише в 1960-і роки.

У 1932 році в СРСР офіційно був дозволений працю жінок на шахтах.

У 1944 році в Берліні повісили вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили в замаху на Гітлера.

У 1962 році в Німеччині запатентували першу в світі автоматичну мийку для автомобілів.

У 2000 році вчені Великобританії, США та Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.

2012 – президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мову Колесніченка-Ківалова.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять священномученика Єрмолая Нікомидійського. Інші назви свята: “Єрмолай”, “Єрмілов і Параскева”, “Мар’їв день”.

Що сьогодні не можна робити

Жінкам не можна працювати, можна займатися лише домашнім господарством. При цьому займатися рукоділлям заборонено.

Не можна сперечатися.

8 серпня іменини у Єрмолая, Федора, Мойсея, Сергія і Ігнатія.