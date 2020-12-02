Про це розповідають #Букви.

2 грудня 1949 року на 4-й сесії Генасамблеї ООН було підтримано Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами. Україна ратифікувала цей документ 15 лютого 1955 року.

Метою цього дня є викорінення таких сучасних форм рабства, як торгівля людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, примусові шлюби, продаж наречених, передання у спадщину вдів і насильницьке вербування дітей для подальшого використання у збройних конфліктах.

На жаль рабство в сучасному світі не лише не зникло, а й “процвітає”.

За даними ООН, у світі близько 40,3 млн людей є жертвами сучасних форм рабства, включаючи 24,9 млн жертв примусової праці та 15,4 млн жертв примусових шлюбів. За оцінками експертів, щорічно майже 2 млн людей стають “живим товаром”.

В основному жертвами сучасних работоргівців стають в результаті погроз, насильства, примусу, обману або зловживання владою.

Українці стали жертвами торгівлі людьми у 57 країнах світу. За 2020 рік прикордонники викрили 9 каналів торгівлі українцями.

У цьому році за даними МВС України? на території ЄС було виявлено 5 підпільних тютюнових фабрик. На цих підприємствах, що діяли на території Республіки Польща, Іспанії, Нідерландів, виявлено 76 осіб, із них до протиправної діяльності було залучено 47 українців.

Закордоном українців втягували в злочинну діяльність, пов’язану з переправленням по морю нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до країн Європейського Союзу. За кожного завербованого українського моряка злочинці отримували до 3 тисяч доларів.

Більше двохсот наших співвітчизників, які стали жертвами цього обману, відбувають покарання у місцях позбавлення волі в Греції та Італії.